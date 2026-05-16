الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تطلق النسخة الثانية من مبادرة «أمانة»

مواطنون يجرون فحوصات ضمن مبادرة «أمانة» (من المصدر)
17 مايو 2026 02:46

سامي عبد الرؤوف (دبي)  

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة الثانية من مبادرة «أمانة» الهادفة إلى تعزيز صحة الأسرة في مختلف المراحل العمرية، بما يضمن الوقاية الشاملة للأسرة واستمرارية الرعاية والخدمات المقدمة طوال مراحل الحياة، ابتداء من مرحلة ما قبل الولادة، حتى مرحلة الكبر. 

ونفّذت المؤسسة حملةً توعية حول التطعيمات والأمراض وسبل الوقاية منها، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التطعيمات، بما يعزّز جودة الحياة، ويرسِّخ مفاهيم الرعاية الصحية الشاملة للأسرة والمجتمع.  
وأقامت المؤسسة، بالتعاون مع GlaxoSmithKline الخليج، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية واللقاحات، منصة تفاعلية لمدة 3 أيام، ضمن فعاليات عام الأسرة والأسبوع العالمي للتطعيمات، حيث وفّرت المنصة فحوصات وقائية واستشارات طبية يقدّمها طبيب مختص، وألعاباً وأنشطة تفاعلية وترفيهية تناسب الصغار والكبار، بهدف إيصال الرسائل الصحية بأسلوب مبسّط وممتع، وذلك في مردف سيتي سنتر دبي. 
كما قدّمت المنصة، رسائل توعوية مباشرة للزوّار حول أهمية التطعيمات في مختلف مراحل العمر، بدءاً من مرحلة ما قبل الولادة، مروراً بالأطفال والبالغين، وصولاً إلى كبار المواطنين، مع التركيز على دور التطعيمات في الوقاية من الأمراض، وتعزيز جودة الحياة. 
وقالت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة خدمات الصحة العامة بالمؤسسة: «تسهم المبادرة في دعم مفاهيم الوقاية والمتابعة الصحية المستمرة، من خلال تنفيذ حملات توعوية حول التطعيمات والأمراض، وسبل الوقاية منها، بما يعزّز جودة الحياة، ويرسّخ مفاهيم الرعاية الصحية الشاملة للأسرة والمجتمع». 
وأضافت: «تؤكد حملة التوعية والمنصة التفاعلية التي نظّمتها المبادرة، أن الحفاظ على صحة الأسرة مسؤولية وأمانة مشتركة، وأن نشر الوعي الصحي يمثِّل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً».  
وأشارت إلى أن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «أمانة»، هو لمواصلة الإنجازات التي تحققت في مجال الوقاية، حيث يشكِّل التحصين ركناً أساسياً في بناء منظومة صحية مرنة وقادرة على الاستجابة بفعالية للتغيُّرات العالمية.

المجلس الصحي 

أخبار ذات صلة
«بيئة أسرية متماسكة» في مجلس الشهامة
شرطة أبوظبي تناقش «الأسرة والسلامة.. مسؤولية مجتمعية مشتركة»

ذكرت لوتاه أنه في سياق تعزيز الوعي الصحي المجتمعي، نفّذت الإدارة مبادرة «المجلس الصحي المتنقل للأسرة»، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الحياة النشطة والمتوازنة، من خلال تنظيم جلسات توعوية مباشرة في المجالس المجتمعية بمختلف إمارات الدولة. 
وشملت المبادرة عدداً من المجالس، حيث تناولت الجلسات محاور التغذية السليمة والنشاط البدني، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وتحفيز تبنِّي أنماط حياة صحية ومستدامة.

عام الأسرة
مؤسسة الإمارات الصحية
الإمارات الصحية
الأسرة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الأسبوع العالمي للتطعيمات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
16 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تخفيف معاناة سكان غزة
اليوم 02:48
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: أُفضِّل أن يكون الحل مع إيران غير عنيف
اليوم 02:48
نازحة سودانية تُعدّ الطعام في مأوى بمخيم شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش السوداني يحتجز 160 شاحنة إغاثية لـ«الأغذية العالمي»
اليوم 02:48
جندي تابع للأمم المتحدة في النيجر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نصف مليون نازح في النيجر
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©