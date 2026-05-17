الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الإحصائي الخليجي": دول "التعاون" تحقق 100% في تغطية اللقاحات وتتجاوز المتوسط العالمي

"الإحصائي الخليجي": دول "التعاون" تحقق 100% في تغطية اللقاحات وتتجاوز المتوسط العالمي
17 مايو 2026 13:00

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازًا لافتًا في مجال التحصين، حيث بلغت نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول الخليج.

 

وتشير البيانات الواردة في النشرة الأسبوعية الصادرة بمناسبة يوم الصحة العالمي 2026، أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم الصحة العالمية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الطبي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة، ما يؤكد أن الاستثمار المستمر في البنية الصحية وتعزيز التعاون الدولي يمثلان حجر الأساس في السياسات الصحية الخليجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان مستقبل صحي مستدام للجميع.

 

وبلغ حجم إسهام دول مجلس التعاون في تمويل القطاع الصحي والبحث الطبي، في سياق دعم الجهود الصحية الدولية، وضمن المساعدات الإنمائية الرسمية، نحو 842.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 4.6% من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، في مؤشر واضح على التزام دول المجلس بتعزيز الصحة العالمية ونقل المعرفة الطبية.

 

أخبار ذات صلة
"الإحصائي الخليجي": ارتفاع عدد المدن الصحية بدول التعاون يجسد التحول نحو رفاه الإنسان
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً في توفير اللقاحات

وأكدت النشرة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، مع التركيز على دعم البحث العلمي كركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

 

وتبرز دول المجلس كشريك فاعل في دعم الدول النامية، من خلال الإسهام في تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الصحية، إضافة إلى ضمان وصول الأدوية واللقاحات الأساسية إلى الفئات السكانية المختلفة.

المصدر: وام
اللقاحات
المركز الإحصائي لدول التعاون الخليجية
آخر الأخبار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال "ذو الحجة"
علوم الدار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
اليوم 10:31
تامر عاشور يُحيي حفلاً في أبوظبي
الترفيه
تامر عاشور يُحيي حفلاً في أبوظبي
اليوم 15:05
تكريم 90 فائزاً في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
علوم الدار
تكريم 90 فائزاً في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
اليوم 14:56
نهيان بن مبارك يشهد إطلاق كتاب "Tenacity" حول صمود الإمارات في مواجهة التحديات
علوم الدار
نهيان بن مبارك يشهد إطلاق كتاب "Tenacity" حول صمود الإمارات في مواجهة التحديات
اليوم 14:50
شرطة رأس الخيمة تحذر الجمهور من أساليب الاحتيال الرقمي
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة تحذر الجمهور من أساليب الاحتيال الرقمي
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©