عدد اليوم
شرطة دبي تُحذر من الانسياق وراء مقاطع فيديو متداولة

17 مايو 2026 13:11

حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، من الانسياق وراء مقاطع مُتداولة عبر
 مواقع التواصل الاجتماعي تُشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة خاصة لفئة الأطفال، لما قد تُسببه من مخاطر صحية خطيرة عليهم.
وأكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل.
وأشارت شرطة دبي إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل "اضطرابات في نبضات القلب"، و"التشنجات وفقدان الوعي"، إضافة إلى "إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب".
وبينت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال منها "التسمم"، و"حدوث إضرابات في المعدة"، و"تزايد القلق والتوتر والعصبية"، و"التأثير على التركيز والذاكرة والنوم"، و"تسارع في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم".
المعلومات الصحية
وحثت شرطة دبي الجمهور إلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يُشجع على السلوكيات الخطرة أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.
منصة التوعية
يذكر أن شرطة دبي، أطلقت منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.
وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي
: https://ecrimehub.gov.ae/ar

