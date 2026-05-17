شرطة رأس الخيمة تحذر الجمهور من أساليب الاحتيال الرقمي

17 مايو 2026 14:38

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الجمهور إلى ضرورة تجاهل الرسائل المجهولة؛ لتحقيق الأمان الرقمي وعدم السقوط في شباك المحتالين.

 

ووجّهت شرطة رأس الخيمة لأفراد المجتمع من خلال منشور توعوي حمل شعار "أمنك الرقمي يبدأ بوعيك" باقة متنوعة من النصائح والتوجيهات تهدف لتحقيق الأمان الرقمي لهم، وتضمنت دعوتهم للتحقق من هوية المتصل أو المرسل قبل التفاعل، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق، وتجاهل الرسائل المشبوهة، وعدم فتح الروابط غير الموثوقة، بالإضافة إلى التأكد من الجهة المستفيدة قبل تحويل الأموال.

 

وأشار العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية برأس الخيمة إلى أن إطلاق هذه الدعوة يأتي في إطار البرامج والحملات التثقيفية والتوعوية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لحماية الجمهور من أن يصبحوا ضحايا للمحتالين والنصابين، ولتعزيز مفهوم الأمن السيبراني لديهم، ورفع مستوى وعيهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الرقمي خاصة في ظل ازدياد الإقبال على استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها.

 

وأكد على أهمية تعاون الجمهور مع مثل هذه الحملات الهادفة؛ للحفاظ على أمنهم الرقمي وسلامة معلوماتهم الشخصية والمصرفية من خلال اتباع هذه النصائح والإرشادات والعمل بها.

المصدر: وام
