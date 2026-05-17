"الأرصاد" يتوقع انخفاضا جديدا في درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

الرياح: شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 53 :14 والمد الثاني 01:46، والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 11:17 والمد الثاني 22:09، والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 28 80 20

دبي 35 29 85 40

الشارقة 36 26 70 30

عجمان 34 27 70 40

أم القيوين 36 25 70 30

رأس الخيمة 37 25 75 20

الفجيرة 39 30 50 15

العـين 38 29 50 15

ليوا 37 26 45 20

الرويس 35 29 50 15

السلع 37 28 60 20

دلـمـا 34 28 70 45

طنب الكبرى / الصغرى. 29 27 85 60

أبو موسى 30 26 80 65.