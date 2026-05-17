الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنقاذ حياة زائر في دبي تعرض لمرض نادر في القلب

إنقاذ حياة زائر في دبي تعرض لمرض نادر في القلب
17 مايو 2026 19:37

نجح فريق طبي في دبي في إنقاذ حياة زائر أوروبي في الثلاثينيات من عمره، تعرض لجلطة قلبية حادة ناجمة عن حالة نادرة تُعرف بـ"تمزق الشريان" أثناء وجوده في دبي.

وقال الدكتور عبدالله الهاجري، استشاري القلب والقسطرة الذي قاد الفريق إن المريض، وهو لاعب كرة قدم محترف، نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام حادة في الصدر، حيث أظهرت الفحوص إصابته بتمزق شرياني نادر نسبة الإصابة به 1% من إجمالي حالات الإصابات بالجلطات القلبية.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تُحذر من الانسياق وراء مقاطع فيديو متداولة
دراسة حديثة: خطر أمراض القلب قد ينتقل عبر الأجيال نتيجة عوامل بيولوجية وبيئية

وأشار الهاجري إلى نجاح الفريق الطبي في تشخيص حالة المريض بسرعة وإجراء قسطرة عاجلة وتركيب دعامة دوائية لإعادة تدفق الدم إلى القلب، مؤكداً استقرار حالة المريض وخضوعه حالياً للمتابعة الطبية لاستكمال التعافي.

المصدر: وام
جلطة قلبية
الزائرون
مرض نادر
أمراض القلب
دبي
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب يدلي بتصريح صحفي
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر: "لن يبقى شيء" من إيران ما لم يحصل اتفاق
اليوم 21:26
سينر يحرز لقب دورة روما
الرياضة
سينر يحرز لقب دورة روما
اليوم 21:23
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اقتصاد
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اليوم 21:05
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اقتصاد
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اليوم 21:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©