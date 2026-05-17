الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء»: ثبوت رؤية هلال ذي الحجة والأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك

شعار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
17 مايو 2026 20:13

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء اليوم الأحد 29 ذي القعدة 1447هـ الموافق 17 مايو 2026م، وذلك بعد الاطلاع على نتائج الترائي وتقارير الرصد الواردة من المختصين والخبراء و«الشوّيفه» في أنحاء الدولة، عبر منظومة المراصد المعتمدة التي تشرف عليها المؤسسات والمراكز المتخصصة في علوم الفضاء والفلك، وذلك بالتعاون مع «شوّاف الختم» التابع لمركز الفلك الدولي، و«شوّاف دبي» بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، و«شوّاف الشارقة» بالتعاون مع مجمع الشارقة للفضاء والفلك.
وأوضح المجلس أنَّ أعمال تحري الهلال جرت وفق منظومة وطنية متكاملة تستند إلى الضوابط الشرعية، وتستفيد من أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في الرصد الفلكي، بما يعزز دقة إجراءات التحري وموثوقية نتائجها، ويجسد منهجية الدولة في توظيف العلوم والتقنيات الحديثة، والاستفادة منها في خدمة الإنسان.
وبناءً على ثبوت الرؤية الشرعية للهلال؛ أعلن المجلس أنَّ يوم غدٍ الاثنين الموافق 18 مايو 2026م هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وأنَّ يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بهذه المناسبة، رفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
كما توجه المجلس بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل شهر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك مناسبة خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم وطاعاتهم.

أخبار ذات صلة
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
«درهم الأمنيات» يُحيي القلوب.. يومياً حتى 10 ذي الحجة
المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
ذي الحجة
عيد الأضحى
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب يدلي بتصريح صحفي
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر: "لن يبقى شيء" من إيران ما لم يحصل اتفاق
اليوم 21:26
سينر يحرز لقب دورة روما
الرياضة
سينر يحرز لقب دورة روما
اليوم 21:23
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اقتصاد
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اليوم 21:05
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اقتصاد
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اليوم 21:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©