«إسلامية دبي» تنظم فعالية مجتمعية لتحرّي هلال ذي الحجة

دبي (وام)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، اليوم، فعالية مجتمعية لتحرّي هلال شهر ذي الحجة في مسار جبل نزوة بدبي، ضمن جهودها لنشر ثقافة تحرّي الأهلة الشرعية، وإحياء هذه السُّنة، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية تحرّيها باستخدام الوسائل الفلكية الحديثة، وربطها بالموروث الديني والمجتمعي.

وتضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة والبرامج التوعوية، شملت التعريف بالمرصد وأجهزة الرصد وطرق الرؤية بالعين المجردة، وشرح ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتعريف بمبادرتي «إمام الفريج» و«مؤذن الفريج»، إلى جانب تنظيم مسابقة للأطفال لرصد الهلال والتعرف إلى الأشهر الهجرية.

حضر الفعالية الدكتور حمد محمد صالح، رئيس قسم المواقيت والأهلة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، نائب رئيس لجنة دبي لتحرّي الأهلة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وسط مشاركة مجتمعية واسعة من الأسر والأطفال والمهتمين.

وأكد الدكتور حمد محمد صالح أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن جهود الدائرة لإحياء الموروث الديني والوطني المرتبط بتحرّي الأهلة، وتعزيز مشاركة المجتمع والأجيال الجديدة في هذه الشعيرة، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل رصد الأهلة بشكل شهري من موقع مسار جبل نزوة بإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأوضح أن الفعالية انطلقت قبل نحو 4 سنوات، قبل أن تتحول هذا العام إلى مبادرة مجتمعية تستهدف مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب، بهدف تعريفهم بهذه الممارسة المرتبطة بالهوية والتراث الإسلامي.

وأشار إلى أن تحرّي هلال ذي الحجة يتم بالتنسيق مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي باعتباره الجهة المختصة بالإشراف على تحرّي الأهلة في الدولة، مؤكداً أن الدائرة تعمل على تطوير منصة الرصد الحالية لتصبح مرصداً شرعياً متخصصاً لتحرّي الأهلة، ليكون الأول من نوعه في دبي.

من جانبه، أكد الدكتور حمد يحيى الكمالي، عضو لجنة دبي لتحرّي الأهلة، أن الفعالية تهدف إلى تعزيز ارتباط الأبناء والبنات بالقيم الشرعية والتربوية المرتبطة بتحرّي الأهلة، وإحياء الموروث الإسلامي بأسلوب عملي وتفاعلي.

وقال إن الفعالية شهدت مشاركة واسعة من الأطفال والعائلات، وسط أجواء تفاعلية عكست شغف الحضور بمتابعة رؤية الهلال، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت قبل بدء التحري على تقديم محاضرة ودورة تدريبية مبسطة حول أساليب الرصد وظروف رؤية الهلال، ما أسهم في اندماج الأطفال وتفاعلهم بصورة مميزة.

وأكد سعي اللجنة، من خلال هذه التجمعات، إلى تعريف الجيل الجديد بالممارسات التراثية المرتبطة بتحرّي الأهلة، عبر تقديم تجربة عملية تجمع بين الجوانب الأسرية والشرعية والفلكية في موقع واحد، بما يسهم في غرس هذه القيم في نفوس الأبناء والبنات بطريقة معاصرة ومبسطة.

بدوره، أكد الدكتور محمد الكمالي، عضو لجنة دبي لتحرّي الأهلة، أن تنظيم الفعالية يأتي انسجاماً مع توجهات «عام المجتمع» و«عام الأسرة»، من خلال ربط العبادات بالجوانب المجتمعية وتعزيز حضور الأسر والأطفال في هذه المناسبات الدينية.

وقال إن الدائرة تسعى إلى تعريف المجتمع بالعلامات الكونية المرتبطة بالعبادات، وإحياء شعيرة تحرّي الأهلة لما تحمله من أبعاد دينية وتراثية، مشيراً إلى أن الفعالية شهدت حضور أكثر من 100 شخص من الأسر والمهتمين، في مشاركة تعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية هذه المبادرات، خاصة بعد تطوير الموقع وتهيئته بصورة أفضل لاستضافة الفعاليات المجتمعية.