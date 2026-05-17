%98.5 نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً في «القصيص»

دبي (الاتحاد)



تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة كفاءة العمل الأمني والاطّلاع على مؤشرات الأداء التشغيلية والخدمية، ومدى جاهزية المركز في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المجتمع.

رافق معاليه خلال الجولة، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لشؤون مراكز ديرة العميد سلطان العويص، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم راشد المقبالي، مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه المقدم أحمد الهاشمي، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطّلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء في أقسام المركز، ونتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي استقبلها المركز خلال العام 2025، إلى جانب آليّات التعامل مع البلاغات وسرعة الاستجابة للحوادث، والخطط الأمنية والوقائية المعتمدة لتعزيز الأمن المجتمعي.

كما استعرض المركز أبرز الإحصائيات المتعلقة بنطاق الاختصاص، إذ يغطي 11 منطقة ضمن مساحة جغرافية تبلغ 59 كيلومتراً مربعاً، ويخدم أكثر من مليون و302 ألف نسمة، فيما تُشكّل منطقة محيصنة الثانية نحو 40% من إجمالي السكان ضمن نطاق الاختصاص، بواقع أكثر من 527 ألف نسمة.

واطّلع معاليه على أبرز المؤشرات الاستراتيجية التي حققها المركز، حيث حقق المركز زمن استجابة للبلاغات الطارئة جداً 1.54 دقيقة، وكان المستهدف دقيقتين و45 ثانية، وبلغت نسبة الشعور بالأمان 98.5%، فيما وصلت نسبة الثقة في مركز الشرطة القريب إلى 99%، وسجّلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 98.5%، بينما بلغت نسبة سعادة المتعاملين 95.4%، والسعادة الوظيفية 97%، إضافة إلى تحقيق المركز نسبة 98.7% في تقييم المتسوق السري.

كما حقق المركز عدداً من الإنجازات المؤسسية، تمثّلت في حصوله على ثلاث جوائز في التميز المؤسسي، وتسجيل مصنفين فكريين، إلى جانب فوزه بجائزة وزير الداخلية للتصنيف الفضي لمراكز الشرطة الشاملة، وجائزة أفضل مركز في إسعاد المتعاملين، وجائزة القائد العام لفئة أفضل قسم مناوبة عامة.



الشكر

وفي ختام التفتيش، تقدّم معاليه بالشكر والتقدير إلى الضباط والأفراد والعاملين في مركز شرطة القصيص، مثمّناً جهودهم الميدانية ودورهم في تحقيق المستهدفات الأمنية والخدمية، داعياً إلى مواصلة التميز والابتكار والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.