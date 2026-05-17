«خيرية الشارقة» تطلق مبادرات إنسانية في عشر ذي الحجة

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ حزمة من المبادرات الخيرية خلال عشر ذي الحجة المباركة، مستثمرةً هذه الفرصة التي يستحبّ فيها الإقبال على الطاعات والأعمال الصالحة والصدقات، في تنفيذ باقة المبادرات التي تدعم احتياجات ما يزيد على 18 ألف أسرة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن الجمعية تحرص على تنفيذ هذه المبادرات لما لها من أثر جليل، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية خلال هذه الأيام الفاضلة تُسهم في إدخال السعادة إلى نفوس مستحقيها، داعياً الجميع إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة، سواء عبر التطبيق الذكي المتاح على أنظمة «أندرويد» و«iOS»، أو الرسائل النصية و«آبل باي» و«سامسونج باي»، فضلاً عن البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية وشاشات التبرع الذكية الموجودة في المراكز التجارية المختلفة.



تفريج كربة

وفي هذا الإطار، رصدت الجمعية 2.6 مليون درهم لتنفيذ المبادرات التي تتضمن تفريج كربة عدد من النزلاء في قضايا تعسّر مالي، إلى جانب مبادرة تسيير الحج لنحو 20 حاجاً من المواطنين الأكثر استحقاقاً، ومبادرة إفطار الصائمين في يوم عرفة لنحو 15 ألف صائم من خلال توزيع وجبات الطعام مع غروب شمس يوم عرفة، وتمتد المبادرات لتشمل علاج نحو 3 حالات مرضية صدرت لها موافقة من لجنة المساعدات، وإجراء 50 عملية قسطرة للقلب، كما تتضمن المبادرات بناء مسجد في إحدى قرى جمهورية قيرغيزستان، وتركيب شبكة مياه، وتوفير 700 جلسة غسيل كلوي من خلال مركز الشارقة لغسيل الكُلى، متأملاً تعاون أفراد المجتمع في دعم هذه المبادرات، والتي من شأنها إدخال السعادة إلى نفوس مستحقيها.