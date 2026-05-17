الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خيرية الشارقة» تطلق مبادرات إنسانية في عشر ذي الحجة

عبدالله بن خادم
18 مايو 2026 02:15

الشارقة (الاتحاد) 

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ حزمة من المبادرات الخيرية خلال عشر ذي الحجة المباركة، مستثمرةً هذه الفرصة التي يستحبّ فيها الإقبال على الطاعات والأعمال الصالحة والصدقات، في تنفيذ باقة المبادرات التي تدعم احتياجات ما يزيد على 18 ألف أسرة. 
وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن الجمعية تحرص على تنفيذ هذه المبادرات لما لها من أثر جليل، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية خلال هذه الأيام الفاضلة تُسهم في إدخال السعادة إلى نفوس مستحقيها، داعياً الجميع إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة، سواء عبر التطبيق الذكي المتاح على أنظمة «أندرويد» و«iOS»، أو الرسائل النصية و«آبل باي» و«سامسونج باي»، فضلاً عن البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية وشاشات التبرع الذكية الموجودة في المراكز التجارية المختلفة. 

تفريج كربة

أخبار ذات صلة
%40 نسبة الإنجاز في مشرع تمديد خطوط المياه في الشنوف
«تحقيق أمنية» تُطلق حملة «درهم الأمنيات» في عشر ذي الحجة

وفي هذا الإطار، رصدت الجمعية 2.6 مليون درهم لتنفيذ المبادرات التي تتضمن تفريج كربة عدد من النزلاء في قضايا تعسّر مالي، إلى جانب مبادرة تسيير الحج لنحو 20 حاجاً من المواطنين الأكثر استحقاقاً، ومبادرة إفطار الصائمين في يوم عرفة لنحو 15 ألف صائم من خلال توزيع وجبات الطعام مع غروب شمس يوم عرفة، وتمتد المبادرات لتشمل علاج نحو 3 حالات مرضية صدرت لها موافقة من لجنة المساعدات، وإجراء 50 عملية قسطرة للقلب، كما تتضمن المبادرات بناء مسجد في إحدى قرى جمهورية قيرغيزستان، وتركيب شبكة مياه، وتوفير 700 جلسة غسيل كلوي من خلال مركز الشارقة لغسيل الكُلى، متأملاً تعاون أفراد المجتمع في دعم هذه المبادرات، والتي من شأنها إدخال السعادة إلى نفوس مستحقيها.

خيرية الشارقة
الشارقة
الحج
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
الأخبار العالمية
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
18 مايو 2026
ترامب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة الأميركية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
18 مايو 2026
حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى
18 مايو 2026
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
الأخبار العالمية
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©