%40 نسبة الإنجاز في مشرع تمديد خطوط المياه في الشنوف

الشارقة (الاتحاد)



تكثّف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنجاز مشروع تمديد خطوط المياه في منطقتي الشنوف 2 و3 بطول إجمالي 29 كيلومتراً، وبتكلفة تتجاوز 12 مليون درهم، وحققت الهيئة تقدماً ملموساً في المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 40%، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتوفير خدمات المياه للمناطق السكنية الجديدة في الإمارة، على أن يتم الانتهاء من الأعمال بالكامل خلال الربع الرابع من عام 2026.





وأكد المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروع «الشنوف» يمثّل أولوية ضمن مشاريع الهيئة الحالية، ويتضمن تمديد خطوط مياه رئيسية وفرعية بأقطار مختلفة لتغطية كافة المخططات السكنية في المنطقة، إلى جانب تركيب المحابس وأنظمة التحكم المتطورة.

وأضاف: شبكات المياه والخطوط الجديدة التي تنفّذها «الهيئة» تتم وفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية، وباستخدام مواد مطابقة لمعايير مياه الشرب؛ بهدف تعزيز وضمان استمرارية الخدمة بجودة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تنفذ تحت إشراف مهندسين من أبناء الإمارة.