توعية وتفتيش على برادات «السبيل» في منطقة الظفرة

الظفرة (الاتحاد)



أطلقت بلدية منطقة الظفرة حملةً شاملةً للتوعية والتفتيش على برادات مياه الشرب العامة «السبيل»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة، وضمان سلامة المياه المقدمة لأفراد المجتمع، خصوصاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام برادات المياه بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، وضمان نظافتها وصلاحيتها للاستخدام، بما يحقق أعلى معايير جودة مياه الشرب المقدمة لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تلوث المياه، وتنظيم تشغيل وصيانة البرادات العامة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية نظافة وتعقيم برادات مياه الشرب ودورها في حماية الصحة العامة، وتحسين مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، وتعزيز الالتزام باستخدام شركات تنظيف وتعقيم معتمدة.