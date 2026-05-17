الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توعية وتفتيش على برادات «السبيل» في منطقة الظفرة

جانب من أعمال الحملة (من المصدر)
18 مايو 2026 02:16

الظفرة (الاتحاد)

أطلقت بلدية منطقة الظفرة حملةً شاملةً للتوعية والتفتيش على برادات مياه الشرب العامة «السبيل»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة، وضمان سلامة المياه المقدمة لأفراد المجتمع، خصوصاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام برادات المياه بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، وضمان نظافتها وصلاحيتها للاستخدام، بما يحقق أعلى معايير جودة مياه الشرب المقدمة لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تلوث المياه، وتنظيم تشغيل وصيانة البرادات العامة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية نظافة وتعقيم برادات مياه الشرب ودورها في حماية الصحة العامة، وتحسين مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، وتعزيز الالتزام باستخدام شركات تنظيف وتعقيم معتمدة.

أخبار ذات صلة
%40 نسبة الإنجاز في مشرع تمديد خطوط المياه في الشنوف
خطة رقابية متكاملة في مدينة العين استعداداً لعيد الأضحى
بلدية الظفرة
الظفرة
الصحة العامة
المياه
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
الأخبار العالمية
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
18 مايو 2026
ترامب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة الأميركية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
18 مايو 2026
حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى
18 مايو 2026
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
الأخبار العالمية
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©