«تريندز إكس (X)» تناقش مستقبل الحرب في الشرق الأوسط

18 مايو 2026 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

شهدت المساحة الاستراتيجية الثانية لـ«تريندز إكس (X)»، عبر حساب «تريندز» على منصة X Spaces، نقاشاً معمّقاً حول مستقبل الحرب في الشرق الأوسط، والتداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية المتسارعة للتصعيد الإيراني الإسرائيلي، وسط تحذيرات من دخول المنطقة مرحلة جديدة قد تُعيد تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية.
ونظّمت «تريندز»، عبر فرعها في دبي، الندوة الحوارية بعنوان: «الحرب في الشرق الأوسط.. إلى أين تتجه المنطقة؟»، بمشاركة باحثين ومختصّين تناولوا سيناريوهات التصعيد، ومستقبل مضيق هرمز، والتحولات المرتقبة في النظام الدولي الجديد، إضافة إلى موقع دول الخليج والإمارات ضمن هذه التغيرات الكبرى.  شارك في الندوة كلٌّ من: الإمام التوحيدي، مستشار شؤون مكافحة الإرهاب والتطرف في مجموعة تريندز، ومحمد خلفان الصوافي، الكاتب والمحلل السياسي، ومحمد تقي، المحلل الصحفي، وعلياء النعيمي، الباحثة الرئيسية في تريندز للبحوث والاستشارات، إضافة إلى الباحث في الشؤون الإيرانية محمد الأحوازي، فيما أدار الندوة الباحث الرئيسي في تريندز سلطان العلي. من جانبه، أكد المحلل الصحفي محمد تقي أن دولة الإمارات ودول الخليج تتعامل مع التطورات الراهنة بعقلانية عالية واستعداد استراتيجي متقدم، يجمع بين الدبلوماسية والجاهزية الدفاعية والتنسيق مع الحلفاء الدوليين.
إلى ذلك، أوضح الباحث في الشؤون الإيرانية محمد الأحوازي، أن قراءة المشهد الحالي تتطلب فهماً عميقاً لطبيعة الانقسام داخل المؤسسة الإيرانية، موضحاً أن الخلافات لا تقتصر على الملف التفاوضي، بل تمتدّ إلى الموقف من الحرب نفسها، في ظل وجود تيارات متشدّدة داخل الحرس الثوري ترى أن استمرار التصعيد يمثّل ضمانة لبقاء النظام الإيراني. من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد خلفان الصوافي، أن العالم يشهد انتقالاً تدريجياً نحو نظام دولي جديد متعدّد مراكز النفوذ، وأن الشرق الأوسط بات يحتل موقعاً محورياً في هذا التحول. وأوضح أن الأزمات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز وأمن الطاقة، أعادت التأكيد على أن المنطقة أصبحت نقطة ارتكاز أساسية في الاقتصاد العالمي، وأن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأسواق الدولية.  وتناول الإمام التوحيدي، مستشار شؤون مكافحة الإرهاب والتطرف في مجموعة تريندز، البُعد الأيديولوجي للنظام الإيراني، معتبراً أن الغرب لا يزال يتعامل مع إيران باعتبارها دولة تقليدية، بينما هي – وفق وصفه – مشروع عقائدي قائم على مفهوم «ولاية الفقيه» وتصدير الثورة. من جانبها، رأت علياء النعيمي، الباحثة الرئيسية في تريندز، أن النظام الإيراني يعتمد ما وصفته بـ«استراتيجية الرجل المجنون»، عبر التهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز ورفع تكلفة التصعيد على الجميع، في محاولة لفرض معادلات جديدة في المنطقة.

