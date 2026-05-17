الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عجمان تستضيف «الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي» اليوم

18 مايو 2026 02:16

عجمان (وام) 

تستضيف إمارة عجمان اليوم الاثنين، ثانية جلسات «الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي»، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية للإعلام؛ بهدف تمكين صناعة محتوى هادف، ومواصلة الارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للإبداع والابتكار الإعلامي المسؤول. 
يستضيف الجلسة المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، بما يعكس الدور التكاملي للجهات الحكومية والمكاتب الإعلامية والمجالس الثقافية كشركاء استراتيجيين في توجيه ودعم رحلة بناء مستقبل إعلامي مستدام. وتجسد الحملة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قطاع إعلامي متطور ومسؤول، حيث تشكل المعايير مظلة داعمة تحمي النسيج المجتمعي، وتؤكد رسالة الدولة في تقديم إعلام موثوق ومبتكر يعكس الإنجازات الوطنية الرائدة. 
وتستهدف الحملة، التي انطلقت من أبوظبي، وتستمر فعالياتها لخمسة أسابيع في إمارات الدولة كافة، المواطنين والمقيمين إيماناً بأن الكلمة هي أمانة ومرآة للمجتمع، وأن ارتقاء المحتوى هو السبيل الأمثل لترسيخ هوية وطنية شامخة، تواكب لغة العصر دون أن تفقد أصالة الجوهر، ليصبح كل فرد شريكاً فاعلاً في صياغة مشهد إعلامي يتسم بالمسؤولية والإبداع. 

