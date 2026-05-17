علوم الدار

تعاون بين بنك الإمارات للطعام و«جود»

حصة بوحميد ومروان بن غليطة ومروان بن هاشم ومنال بن يعروف خلال توقيع الاتفاقية (وام)
18 مايو 2026 02:16

دبي (وام)

وقع بنك الإمارات للطعام اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»؛ وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم العمل الإنساني والخيري، وترسيخ منظومة العطاء المستدام في إمارة دبي.
وُقِعت الاتفاقية بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، نائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام، ومروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، ومنال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتفعيل قنوات المساهمات المجتمعية، من خلال الاستفادة من منصة «جود» الرقمية في جمع وتنظيم المساهمات والتبرعات المالية لدعم المبادرات والحملات التي ينفذها بنك الإمارات للطعام على مدار العام، بما يشمل الحملات الموسمية، وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
 وبموجب الاتفاقية، ستعمل منصة جود على تمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة في دعم برامج بنك الإمارات للطعام عبر قنوات رقمية ميسرة وموثوقة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لقياس الأثر، وتعزيز مستوى الشفافية.
كما سيتعاون الطرفان في إطلاق وتنفيذ مبادرات وبرامج توعية مشتركة؛ تهدف إلى الحد من هدر الطعام، وتعزيز ثقافة المسؤولية في الاستهلاك، بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وتحقيق أثر تنموي مستدام على مستوى الإمارة.

التزام

قال مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»: «نسعى للوصول إلى عدم الهدر وتعزيز إعادة توجيه فائض الطعام للفئات الأكثر احتياجاً، ويأتي تعاوننا مع بنك الإمارات للطعام امتداداً لهذا التوجه، بما يسهم في تعظيم الأثر المجتمعي. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز منظومة العطاء في دبي، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات بسهولة».
 ومن جهتها، قالت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام: «نؤمن في بنك الإمارات للطعام بأن كل فائض يمكن أن يتحول إلى فرصة للعطاء. ومن خلال هذه الشراكة مع (جود)، نعمل على توسيع نطاق وصول مبادراتنا الإنسانية، وتعزيز خططنا وبرامجنا الهادفة إلى إدارة فائض الطعام وجمعه وتوزيعه بكفاءة عالية، بما يسهم في الحد من هدر الطعام ودعم الفئات المستحقة، وفق منظومة متكاملة تحقق أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الأفراد، وتدعم رسالتنا كمؤسسة إنسانية وخيرية مستدامة تعزز قيم العطاء والتكافل المجتمعي».
من جانبها، ستتولى مؤسسة بنك الإمارات للطعام تحديد المبادرات والحملات ذات الأولوية، وتوجيه المساهمات بما يضمن تحقيق الأثر الإنساني المستهدف، إلى جانب تعزيز إبراز دور منصة «جود» شريكاً استراتيجياً في هذه الجهود، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجانبين، ويسهم في تحقيق أثر مستدام على مستوى إمارة دبي.

