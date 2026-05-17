الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد يحضر أفراح النعيمي والسري بعجمان

عمار بن حميد وأحمد بن حميد وعبدالعزيز بن حميد وراشد بن حميد في صورة جماعية مع الحضور (وام)
18 مايو 2026 02:16

عجمان (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عبدالرحمن سالم عبدالله النعيمي، في قاعة البيت متوحد بعجمان، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة المرحوم عبدالله علي عبدالله السري.
وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.
كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة «عجمان أوتو ديستركت»، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

أخبار ذات صلة
عجمان تستضيف «الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي» اليوم
مؤتمر «الابتكار التشريعي والذكاء الاصطناعي» ينطلق غداً في عجمان
عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
أفراح النعيمي
أفراح السري
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
الأخبار العالمية
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
18 مايو 2026
ترامب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة الأميركية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
18 مايو 2026
حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى
18 مايو 2026
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
الأخبار العالمية
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©