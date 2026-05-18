الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
18 مايو 2026 18:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 52: 15 والمد الثاني 02:27، والجزر الأول عند الساعة 04:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى متوسط أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والمد الثاني عند الساعة 23:01، والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                        37 26 65 20

دبي                            35 28 65 30

الشارقة                        36 28 70 25

عجمان                         35 28 70 25

أم القيوين                       39 25 80 25

رأس الخيمة                    38 24 85 30

الفجيرة                          41 29 80 10

العـين                            38 25 80 15

ليوا                               35 25 75 20

الرويس                          33 24 65 20

السلع                             33 25 70 25

دلـمـا                             33 28 85 40

طنب الكبرى / الصغرى     34 27 80 25

أبو موسى                       35 27 75 30.

المصدر: وام
