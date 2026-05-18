«شرطة أبوظبي» في «ملتقى الأسرة»

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في «ملتقى الأسرة الوطني»، الذي نظمته جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وبرعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف فئات المجتمع، من خلال المشاركة في المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة.