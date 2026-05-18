«أوقاف دبي» تدعم مستحقين لأداء مناسك الحج

دبي (الاتحاد)



تكفّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بتغطية تكاليف الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج لعدد من الأُسر المتعفّفة والحالات الإنسانية ممّن لم يسبق لهم أداء الفريضة، وذلك من خلال مصرف الحج التابع للمؤسسة، في إطار جهودها المتواصلة لدعم أصحاب الدخل المحدود وتمكينهم من أداء الشعائر المقدّسة، بدعم ومساهمة أهل الخير والعطاء.

وتحرص «أوقاف دبي» سنوياً على تخصيص منح فريضة الحج لفئة من المستحقين وفق اشتراطات وأولويات محددة، تشمل إعطاء الأولوية لكبار السن من ذوي الدخل المحدود الذين لم يسبـــق لهم أداء فــريضـــة الحج، وذلك عبر المصرف المخصّص للحج، بما يعكس رسالتها الإنسانية ودورها المجتمعي في ترسيخ قيم التكافل والتراحم.

وأكد عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في المؤسسة، أن المبادرة تُجسّد التزام المؤسسة برسالتها الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الفئات المستحقة وتعزيز جودة حياتها، مشيراً إلى أن تمكين المستفيدين من أداء فريضة الحج يحمل أثراً معنوياً وإنسانياً عميقاً، لاسيما لدى الأُسر المتعفّفة وكبار السن الذين انتظروا سنوات لتحقيق هذه الأمنية المباركة.



دائرة المستفيدين

قال المازمي: أن المؤسسة تواصل تنفيذ مبادراتها الوقفية والخيرية المستدامة بالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين، وتعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس النّهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المستدام.



ثقافة الوقف

في سياق جهودها لتعزيز الأوقاف المجتمعية، كانت المؤسسة قد أطلقت في وقت سابق «وقف موظفي حكومة دبي للحج والعمرة»، استكمالاً لرسالة هذا الوقف، وترسيخاً لثقافة الوقف المؤسسي المستدام بين موظفي الجهات الحكومية في الإمارة.