«شرطة دبي» تُحذر من إعلانات الأضاحي الوهمية

دبي (الاتحاد)



حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة ببيع الأضاحي عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع غير الموثوقة، مؤكدة أن المُحتالين يستغلون موسم الأضاحي لنشر إعلانات وهمية تستغل رغبة الجمهور في شراء الأضاحي بأسعار منخفضة وعروض جاذبة؛ بهدف الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية.

وأكدت شرطة دبي أن المحتالين يلجأون إلى نشر إعلانات مزيفة، تتضمن صوراً وعروضاً وهمية لبيع الأضاحي، مع طلب تحويل مبالغ مالية مقدّماً لحجز الأضحية أو توصيلها، قبل أن يختفي المُعلن بعد تسلم المبلغ من دون تسليم الأضحية أو الرد على الضحية.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحلي بالوعي، والحذر عند شراء الأضاحي، وعدم الانسياق خلف الأسعار غير المنطقية أو العروض المبالغ فيها، والتأكد من موثوقية الجهات والبائعين قبل إجراء أي عملية شراء أو تحويل مالي، مشددةً على أهمية التعامل مع الجهات المعتمدة والمنصات الرسمية المعروفة، والابتعاد عن الحسابات المجهولة أو غير الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تدعو القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو حسابات مشبوهة تعرض إعلانات مضللة، وعدم التردد في التواصل عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي، ومنها منصة «eCrime»، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحدّ من هذه الجرائم.