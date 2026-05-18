منظومة رقمية متكاملة لاشتراكات مواقف مركبات المؤسسات التعليمية في دبي

دبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وشركة باركن توقيعها إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير وتسهيل خدمات اشتراكات مواقف المركبات للمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء دبي.

وتضع الاتفاقية إطاراً تنظيمياً لتبسيط آلية اشتراكات مواقف المركبات الحالية للطلاب والكادر التعليمي والإداري بالمدارس، والتي كانت تعتمد سابقاً على موافقات ورقية من المؤسسات التعليمية.

كما يُتيح هذا التعاون الربط الرقمي المباشر بين أنظمة «باركن» و«هيئة المعرفة». ويُمكّن من التحقق الفوري لأهلية المتقدمين على اشتراكات مواقف المركبات في المؤسسات التعليمية، ما يضمن إنجاز الإجراءات بسرعة وانسيابية تامة.

ويُوفّر النظام الجديد آلية تحقق آمنة وسريعة من أهلية المستفيدين، ليقدّم للمتعاملين تجربة سهلة ومريحة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفّر باركن باقة من المبادرات النوعية الداعمة للمجتمع التعليمي في دبي، تشمل إدارة مواقف مركبات أولياء الأمور في محيط المدارس، والتي تعكس التزام الشركة بمراعاة احتياجات المتعاملين خلال أوقات الذروة، فضلاً عن اشتراكات مخفّضة للمؤسسات التعليمية والطلبة بقيمة 100 درهم شهرياً، و1000 درهم سنوياً، بما يمثّل وفراً يصل إلى 80%.



التزام مشترك

قالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في «الهيئة»: «يجسّد تعاوننا مع (باركن) التزامنا المشترك بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسهم في الارتقاء بجودة التجربة التعليمية في دبي. ومن خلال توفير رحلة رقمية متكاملة للاستفادة من خدمات مواقف المركبات المُخفَّضة، نعمل على تسهيل التعاملات اليومية للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، بما يعزّز مستويات الراحة وسهولة الوصول إلى المؤسسات التعليمية لدى أفراد المجتمع التعليمي، كما تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي، عبر دعم التحول الرقمي، وتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات، والمساهمة في بناء منظومة تعليمية أكثر ترابطاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل».