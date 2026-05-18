عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى لندن، استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على الأمن والسلم الإقليميين، وما تفرضه من تحديات على أمن الملاحة البحرية الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وناقشا أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الدولي من أجل حماية الممرات البحرية الحيوية، وتعزيز أمن التجارة العالمية.

كما تطرقت المباحثات إلى الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكدت معالي إيفيت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديره للموقف البريطاني الداعم لدولة الإمارات، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إيفيت كوبر، العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومنصور بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.