«توازن» شريكاً استراتيجياً للتمكين في «آيسنار 2026»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن «آيسنار 2026» رعاية مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، الممكّن الوطني لمنظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بصفته شريكاً استراتيجياً للتمكين في دورته التاسعة والأكبر في تاريخ المعرض. ويتناول مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ضمن جناحه في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2026» عدداً من المبادرات النوعية التي تعكس توجهاته في دعم وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير العالمية.

وتأتي في مقدمة هذه المبادرات «علامة المطابقة الإماراتية للصناعات الدفاعية».

وقال شريف الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: «يشكل (آيسنار) منصة استراتيجية رائدة لاستشراف مستقبل منظومات الأمن الوطني والأمن السيبراني، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على صعيد التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتحديات الأمنية الناشئة، فيما يجسد شعار الدورة الحالية (نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد) أهمية تبني نهج استباقي قائم على الابتكار والتكامل وتعزيز الجاهزية المؤسسية، بما يرسخ القدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وصياغة منظومات أمنية ودفاعية أكثر مرونة واستدامة».