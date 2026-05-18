«تسليح القابضة» تقدم أحدث حلولها الأمنية والتدريبية في «آيسنار 2026»

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك شركة تسليح القابضة في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، الذي يُعد المنصة الأكثر موثوقية في المنطقة، ويجمع نخبة من مسؤولي الأمن الوطني والأمن السيبراني وصنّاع القرار والمشترين ومختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات، ومناقشة المشاريع المستقبلية والتأثير في توجهات القطاع الأمني.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصّصة، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة الأمن والدفاع، من خلال تقديم حلول متقدمة تدعم جاهزية الكوادر وترتقي بكفاءة الأداء. وتستعرض تسليح القابضة مجموعة متكاملة من الأنظمة التقنية المتطورة في مجالات التدريب البدني والعسكري من بينها نظام MilFiT الذكي لتدريب اللياقة البدنية، الذي يعتمد على تقنيات تحليل الحركة والكاميرات الذكية لقياس أداء المتدربين بدقة عالية واحتساب التمارين بشكل تلقائي، بما يعزّز كفاءة التدريب، ويرفع من مستوى الجاهزية البدنية. وتعرض الشركة حلول المخازن الذكية للأسلحة المقدمة من شركة SWS. وأكد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تمثل محطة استراتيجية مهمة للشركة.