الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«الأمن السيبراني» يستعرض مستقبل الأمن الرقمي وأحدث الحلول التقنية في «آيسنار 2026»

19 مايو 2026 01:31

أبوظبي (وام)

يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، وذلك في إطار جهوده لتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي. ويستعرض المجلس، خلال مشاركته في المعرض، أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على مستقبل القطاع والاتجاهات العالمية المتسارعة في مجالات الحماية الرقمية والمرونة السيبرانية وأمن الأنظمة الذكية.
وتتضمن مشاركة المجلس تنظيم التمرين السيبراني الدولي الذي يشكّل منصة عملية لاختبار الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي في التصدي للتحديات والتهديدات السيبرانية المتطورة. وينظم المجلس ضمن مشاركته سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصّصة التي يقودها نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات المرونة الرقمية وأمن الذكاء الاصطناعي لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بحماية البنية التحتية الرقمية.

