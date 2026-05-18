علوم الدار

«أبوظبي المدني» تنظم المستجيب المجتمعي النسائي

جانب من فعاليات الملتقي (من المصدر)
19 مايو 2026 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ملتقى المستجيب المجتمعي النسائي، بالتعاون مع «جمعية واجب التطوعية»، وبحضور الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من سيدات أعمال ورائدات أبوظبي. 
ويأتي انعقاد الملتقى بهدف استقطاب وتمكين المرأة للانضمام إلى برنامج «المستجيب المجتمعي»، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة في بيئة العمل والمنزل والحياة اليومية.
وأكدت الهيئة اهتمامها بتأهيل وتشجيع المرأة على الاستجابة السريعة والفعّالة، حيث جرى استعراض مفاهيم السلامة في المباني والمنشآت، وآليات التعامل مع المخاطر المحتملة داخل المنازل، إلى جانب تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية والسلامة في مختلف المرافق الحيوية. وأوضحت أن هذه الجهود تسعى إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على دعم منظومة السلامة المجتمعية، والإسهام في حماية أفراد الأسرة والمجتمع، بما يعزّز جودة الحياة ويرسّخ بيئة آمنة ومستدامة. كما تضمن الملتقى ورشة عمل تناولت الدور المحوري لمرشدي السلامة في نشر الوعي الوقائي وترسيخ ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلقة بمخاطر الحريق وسبل الوقاية منها، بما يجسّد تكامل الجهود بين الجهات الرسمية وأفراد المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات.

