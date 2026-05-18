3 ملايين درهم للتعاون بين «دو» ومؤسسة جود فى دبي

دبي (الاتحاد)



أعلنت «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود، والمساهمة بمبلغ 3 ملايين درهم بهدف تعزيز التعاون في تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات.

وقع مذكرة التفهم كلٌ من مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، تأكيداً على أهمية هذه الخطوة في دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتطوير قنوات مبتكرة للمساهمة والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي بشكل مستدام وفعال.

تتضمن المذكرة مساهمة مالية سنوية بقيمة مليون درهم، تهدف إلى استدامة المبادرات وتعظيم أثرها المجتمعي. كما تشمل تطوير قنوات المساهمة وتعزيز كفاءتها، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر وتعزيز الشفافية. وقال مروان راشد بن هاشم: سنواصل دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتحقيق أثر أكبر، كما نشجّع شركات القطاع الخاص على الانضمام كشركاء فاعلين.

من جانبه، قال فهد الحساوي: تتناغم هذه المبادرة تماماً مع رؤية (دو) في توظيف الابتكار وتعزيز التعاون مع كافة الجهات الفاعلة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.