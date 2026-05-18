الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شراكة استراتيجية لتعزيز السلامة الرقمية وحماية الأسرة

أثناء فعالية سابقة (من المصدر)
19 مايو 2026 01:31

دبي ( الاتحاد)

أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة Meta، لتعزيز السلامة الرقمية وحماية الأسر في منصة Instagram، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى الآباء والأمهات، وحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار على منصة Instagram.
وتأتي هذه الشراكة تزامناً مع «عام الأسرة 2026» والذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية ودعم استقرارها وازدهارها، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.
وتستهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إطلاع الأسر وصناع المحتوى والمدارس والمجتمعات على الأدوات والمعرفة اللازمة لبناء تجارب رقمية أكثر أماناً للأطفال والمراهقين، وتعزيز السلامة الرقمية، وحماية الأبناء، إلى جانب تشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
وينظم «مقر المؤثرين بالتعاون شركة Meta، ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية سلسلة فعاليات نوعية شاملة تبدأ بـ«ملتقى أولياء الأمور مع Meta» والذي يستهدف دعم أولياء الأمور على بناء علاقة صحية وآمنة لأبنائهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاعهم على أساليب صناعة المحتوى العائلي على منصة Instagram وتنمية المجتمعات الرقمية بثقة ومسؤولية.

تقنيات المحتوى

تتضمن هذه الجهود أحدث تطوّرات Meta في مجال التحقق من العمر بالذكاء الاصطناعي، التي تعتمد تحليل السياق عبر الملفات الشخصية وتقنيات المحتوى المرئي لتحديد الحسابات التي قد تعود لمستخدمين دون السن القانوني وحمايتهم بشكل استباقي. ويشارك في برنامج الملتقى عدد من خبراء Meta ويحضره أكثر من 50 صانع محتوى من المتخصصين في المحتوى العائلي. وشددت مون باز، رئيسة الشراكات العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في Meta على  أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي، وتزويد الأهالي بالأدوات اللازمة لدعم أبنائهم على الإنترنت، وحمايتهم من المحتوى المضلل وتأمين سلامتهم الرقمية.
من جانبه، أكد حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج متقدم في تعزيز البيئة الرقمية الآمنة للأسرة، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المنصات العالمية تسهم في بناء وعي رقمي مستدام يدعم الأجيال الجديدة ويمكنهم من الاستفادة الإيجابية من منصات التواصل الاجتماعي.

