صقر غباش يترأس وفد "الوطني" في زيارة للبرلمان الأوروبي غدا

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس في زيارة رسمية إلى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بالجمهورية الفرنسية، خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون البرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وترسيخ مسارات الحوار والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يضم الوفد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من: سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

تعد الزيارة امتدادًا لمسار متنامٍ من العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وتجسيدًا لحرص الجانبين على تعزيز قنوات التواصل والتعاون المؤسسي، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء الزخم المتصاعد الذي تشهده العلاقات الإماراتية - الأوروبية على مختلف المستويات، لاسيما بعد الزيارة الرسمية التي قامت بها معالي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت عقد جلسة خاصة في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، في سابقة برلمانية تعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات كشريك استراتيجي موثوق للاتحاد الأوروبي، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم الحوار والتعاون الدولي، وتعزيز جهود الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.