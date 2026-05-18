«شرطة دبي» تدخل موسوعة غينيس بأكبر لقاء مرئي ضم 9348 موظفاً

دبي (الاتحاد)



دخلت القيادة العامة لشرطة دبي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعد تحقيقها رقماً قياسياً جديداً لأكبر حضور للقاء مرئي على مستوى العالم، بمشاركة 9348 موظفاً وموظفة من منتسبيها في لقاء حمل عنوان «أنتم فخر الوطن».

وتجاوزت شرطة دبي الحد الأدنى الذي حدده فريق موسوعة غينيس لتسجيل الرقم القياسي، والبالغ 5 آلاف مشارك في اللقاء المرئي، ليتم اعتماد الرقم العالمي وتسجيله باسم القيادة العامة لشرطة دبي. وتسلّم اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، شهادة غينيس من كنزي الدفراوي، المحكّمة المعتمدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.