«الذكاء الاصطناعي» من التجريب إلى الدمج في العمل

أبوظبي (وام)



أكدت دراسة بحثية جديدة أن دولة الإمارات تبرز نموذجاً متقدماً في مجال الانتقال من مرحلة التجريب إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية.

وأوضحت الدراسة التي أصدرتها مجموعة يانغو التكنولوجية بالتعاون مع المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»، أن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً من بنيتها التشغيلية الأساسية، وليس مجرد مشاريع تقنية منفصلة، أصبحت أكثر قدرة على توسيع نطاق استخدامه بصورة مستدامة عبر مختلف الخدمات الحكومية.

وأوضحت الدراسة، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة: دروس من دولة الإمارات لتحول الحكومات»، أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة في القطاع الحكومي ولم يعد التحدي الرئيس مرتبطاً بإمكانية تبني التقنية، بل بكيفية تصميمها وحوكمتها ودمجها مؤسسياً بما يضمن تحقيق قيمة عامة طويلة الأمد.

وخلصت الدراسة إلى أن تجربة دولة الإمارات تستند إلى ثلاثة عوامل مؤسسية رئيسة تشمل التزاماً قيادياً طويل الأمد وواضحاً، وإعادة تصميم العمليات الحكومية على مستوى القطاعات، إضافة إلى توظيف المشتريات والشراكات بوصفها أدوات استراتيجية لدعم التحول، وليس كإجراءات إدارية تقليدية.

واستعرضت الدراسة عدداً من النماذج العملية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 باعتبارها إطاراً وطنياً للتنسيق المؤسسي، ومنصة «تم» التي تطورت إلى منظومة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم أكثر من ألف خدمة حكومية، إلى جانب مبادرة دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التي نجحت في تقليص 183 حالة استخدام مقترحة إلى 15 تطبيقاً عالي التأثير في قطاعات تشمل التنقل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية.

وتناولت الدراسة نهج أبوظبي القائم على أولوية البنية التحتية الرقمية، والمدعوم بقدرات سحابية سيادية وطموح للتحول إلى «حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي».

وأكدت الدراسة أن تحديات التنفيذ غالباً لا ترتبط بقدرات النماذج التقنية، بل بتشتت البيانات، ونقص الكفاءات التي تجمع بين الخبرة التقنية وصناعة السياسات، إضافة إلى تأخر أطر الحوكمة عن مواكبة سرعة التطبيق.

وقاد البحث البروفيسور بيتر زيمسكي من «إنسياد»، واستند إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وخبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء دولة الإمارات، بمشاركة ممثلين عن مؤسسة دبي للمستقبل، ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، و«مبادلة»، و«Core42»، و«إنسبشن». وأسهمت مجموعة يانغو، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والخرائط والمنصات الرقمية في عدد من الأسواق العالمية، بتقديم رؤى تشغيلية حول حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقها ضمن بيئات تشغيلية معقدة.

وقال إسلام عبدالكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط، إن السؤال اليوم لم يعد يتمحور حول ما إذا كانت الحكومات تتبنى الذكاء الاصطناعي، بل حول كيفية بناء الأطر المؤسسية والتشغيلية والبنية التحتية القادرة على دعمه على نطاق واسع، وتؤكد تجربة دولة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من الأنظمة الحكومية والتشغيلية طويلة الأمد.



دروس

قال مارك مورتنسن، العميد المشارك لحرم الشرق الأوسط في إنسياد، إنه غالباً ما يتم تناول الذكاء الاصطناعي باعتباره تحولاً تقنياً، إلا أن هذه الدراسة تؤكد أن توسيع نطاقه بنجاح يمثل أيضاً تحدياً مؤسسياً، ومن خلال تبني نهج يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة، تقدم دولة الإمارات نموذجاً عملياً ودروساً قيّمة للحكومات الساعية إلى تحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة عامة مستدامة.