الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الذكاء الاصطناعي» من التجريب إلى الدمج في العمل

تجربة الإمارات تستند إلى ثلاثة عوامل مؤسسية رئيسة (وام)
19 مايو 2026 01:32

أبوظبي (وام)

أكدت دراسة بحثية جديدة أن دولة الإمارات تبرز نموذجاً متقدماً في مجال الانتقال من مرحلة التجريب إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية.
وأوضحت الدراسة التي أصدرتها مجموعة يانغو التكنولوجية بالتعاون مع المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»، أن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً من بنيتها التشغيلية الأساسية، وليس مجرد مشاريع تقنية منفصلة، أصبحت أكثر قدرة على توسيع نطاق استخدامه بصورة مستدامة عبر مختلف الخدمات الحكومية.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
«النواب» و«الشورى» في البحرين يؤكدان تضامنهما الكامل مع الإمارات

وأوضحت الدراسة، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة: دروس من دولة الإمارات لتحول الحكومات»، أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة في القطاع الحكومي ولم يعد التحدي الرئيس مرتبطاً بإمكانية تبني التقنية، بل بكيفية تصميمها وحوكمتها ودمجها مؤسسياً بما يضمن تحقيق قيمة عامة طويلة الأمد.
وخلصت الدراسة إلى أن تجربة دولة الإمارات تستند إلى ثلاثة عوامل مؤسسية رئيسة تشمل التزاماً قيادياً طويل الأمد وواضحاً، وإعادة تصميم العمليات الحكومية على مستوى القطاعات، إضافة إلى توظيف المشتريات والشراكات بوصفها أدوات استراتيجية لدعم التحول، وليس كإجراءات إدارية تقليدية.
واستعرضت الدراسة عدداً من النماذج العملية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 باعتبارها إطاراً وطنياً للتنسيق المؤسسي، ومنصة «تم» التي تطورت إلى منظومة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم أكثر من ألف خدمة حكومية، إلى جانب مبادرة دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التي نجحت في تقليص 183 حالة استخدام مقترحة إلى 15 تطبيقاً عالي التأثير في قطاعات تشمل التنقل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية.
وتناولت الدراسة نهج أبوظبي القائم على أولوية البنية التحتية الرقمية، والمدعوم بقدرات سحابية سيادية وطموح للتحول إلى «حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي».
وأكدت الدراسة أن تحديات التنفيذ غالباً لا ترتبط بقدرات النماذج التقنية، بل بتشتت البيانات، ونقص الكفاءات التي تجمع بين الخبرة التقنية وصناعة السياسات، إضافة إلى تأخر أطر الحوكمة عن مواكبة سرعة التطبيق.
وقاد البحث البروفيسور بيتر زيمسكي من «إنسياد»، واستند إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وخبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء دولة الإمارات، بمشاركة ممثلين عن مؤسسة دبي للمستقبل، ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، و«مبادلة»، و«Core42»، و«إنسبشن». وأسهمت مجموعة يانغو، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والخرائط والمنصات الرقمية في عدد من الأسواق العالمية، بتقديم رؤى تشغيلية حول حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقها ضمن بيئات تشغيلية معقدة.
وقال إسلام عبدالكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط، إن السؤال اليوم لم يعد يتمحور حول ما إذا كانت الحكومات تتبنى الذكاء الاصطناعي، بل حول كيفية بناء الأطر المؤسسية والتشغيلية والبنية التحتية القادرة على دعمه على نطاق واسع، وتؤكد تجربة دولة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من الأنظمة الحكومية والتشغيلية طويلة الأمد.

دروس
قال مارك مورتنسن، العميد المشارك لحرم الشرق الأوسط في إنسياد، إنه غالباً ما يتم تناول الذكاء الاصطناعي باعتباره تحولاً تقنياً، إلا أن هذه الدراسة تؤكد أن توسيع نطاقه بنجاح يمثل أيضاً تحدياً مؤسسياً، ومن خلال تبني نهج يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة، تقدم دولة الإمارات نموذجاً عملياً ودروساً قيّمة للحكومات الساعية إلى تحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة عامة مستدامة.

الإمارات
دراسة
الذكاء الاصطناعي
العمل الحكومي
التكنولوجيا
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
19 مايو 2026
طائرة حربية أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» بينما تعبر بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحفظ أميركي على مقترح إيران وتهديد بالعودة للقتال
19 مايو 2026
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
19 مايو 2026
فتى سوداني نازح بخيمة تابعة لـ«اليونيسف» جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: السودان يواجه أزمة عميقة التأثير إنسانياً واجتماعياً
19 مايو 2026
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
19 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©