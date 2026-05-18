الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في المؤتمر الدولي لمدربي دوائر الإطفاء بأميركا

الهيئة شاركت في 74 دورة ميدانية متقدمة (من المصدر)
19 مايو 2026 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في المؤتمــر الدولي لمدربي دوائر الإطفاء (FDIC International)، الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المتخصصة في مجالَي الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.
وشاركت «الهيئة» في 74 دورة ميدانية متقدمة، و200 ورشة عمل ومحاضرة تدريبية، لتمكين الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز جاهزيتها.
وبالتوازي مع المؤتمر، نفّذت هيئة أبوظبي للدفاع المدني برنامجاً تدريبياً متخصصاً استهدف تعزيز القدرات القيادية في الاستجابة الفاعلة للحوادث والطوارئ.

أخبار ذات صلة
تحفظ أميركي على مقترح إيران وتهديد بالعودة للقتال
«أبوظبي المدني» تنظم المستجيب المجتمعي النسائي
الولايات المتحدة
مكافحة الحرائق
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
أبوطبي
أميركا
الحرائق
الإطفاء
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
19 مايو 2026
طائرة حربية أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» بينما تعبر بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحفظ أميركي على مقترح إيران وتهديد بالعودة للقتال
19 مايو 2026
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
19 مايو 2026
فتى سوداني نازح بخيمة تابعة لـ«اليونيسف» جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: السودان يواجه أزمة عميقة التأثير إنسانياً واجتماعياً
19 مايو 2026
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
19 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©