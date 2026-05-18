«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في المؤتمر الدولي لمدربي دوائر الإطفاء بأميركا

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في المؤتمــر الدولي لمدربي دوائر الإطفاء (FDIC International)، الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المتخصصة في مجالَي الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.

وشاركت «الهيئة» في 74 دورة ميدانية متقدمة، و200 ورشة عمل ومحاضرة تدريبية، لتمكين الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز جاهزيتها.

وبالتوازي مع المؤتمر، نفّذت هيئة أبوظبي للدفاع المدني برنامجاً تدريبياً متخصصاً استهدف تعزيز القدرات القيادية في الاستجابة الفاعلة للحوادث والطوارئ.