سلطان ولاية باهانج الماليزية يشيد بالتزام الإمارات الراسخ بتعزيز قيم التعايش

19 مايو 2026 01:32

أبوظبي (وام)

أشاد جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية، بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتزامه الراسخ بتعزيز قيم التعايش والأخوّة الإنسانية عالمياً، منوّهاً بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة الإمارات، باعتبارها منصّة عالمية للحوار والتسامح والتواصل البنّاء بين الشعوب والثقافات.
جاء ذلك، خلال لقاء جلالته، في أبوظبي السفير الدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوّة الإنسانية، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك، وسبل الاستفادة من مبادرات اللجنة الرامية إلى ترسيخ قيم التعايش والأخوّة الإنسانية.
وثمّن جهود اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية ومبادراتها الرائدة لتعزيز ونشر قيم التعايش والأخوّة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض السفير الدكتور خالد غانم الغيث، خلال اللقاء، رؤية اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية ومبادراتها وجهودها الدولية الرامية إلى تعزيز قيم التعايش والأخوّة الإنسانية، المستلهمة من المبادئ التي تضمنتها وثيقة أبوظبي للأخوّة الإنسانية.
وتطرّق اللقاء إلى التعاون الثنائي في مجالات المشاركة المجتمعية والتوعية التعليمية والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاهم المتبادل.

