الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حميد بن عمار: بناء نموذج حكومي أكثر جاهزية ومرونة

حميد بن عمار خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
19 مايو 2026 01:33

عجمان (وام)

ترأس الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، أول اجتماع تنسيقي للبرنامج، وذلك عقب إعلان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق البرنامج خلال الجلسة الأخيرة للمجلس.
يشكل البرنامج إطاراً حكومياً موحداً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، انطلاقاً من مستهدفات رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، وبما يدعم توجهات حكومة عجمان نحو تسريع التحول الحكومي الذكي، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع تقنيات المستقبل.
واطلع الشيخ حميد بن عمار النعيمي، خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، على الإطار العام للبرنامج ومنهجيته التشغيلية، التي تستهدف اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي أن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي يأتي متماشياً مع الحراك الوطني المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في هذا المجال، ويعكس حرص حكومة عجمان على بناء نموذج حكومي أكثر جاهزية ومرونة، وقادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
وأشار إلى أن البرنامج ينطلق من مبدأ «الإنسان أولاً»، باعتبار الذكاء الاصطناعي أداة لتحسين جودة القرار والخدمات، وليس بديلاً عن الإنسان، وذلك ضمن حوكمة واضحة تحفظ الثقة والمسؤولية وتحمي البيانات.
يستهدف برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي إطلاق 100 مبادرة في الذكاء الاصطناعي، تغطي المحاور الثمانية لرؤية عجمان 2030، بما يعزز جاهزية حكومة المستقبل، ويرفع جودة الحياة، ويدعم تنافسية الإمارة واستدامة تطوير خدماتها.

