الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات ووزيرة خارجية السلفادور يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

سالم العويس وألكسندرا هيل تينوكو خلال اللقاء (وام)
19 مايو 2026 01:32

سان سلفادور (وام)

التقى سالم العويس، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور، مع معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم آفاق التعاون المستقبلي.
وأطلع العويس معاليها، خلال اللقاء، على المستجدات الإقليمية والدولية، والاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات وعددٍ من دول المنطقة وتداعيّاتها الخطرة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد على أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام، بما يخدم مصالح الشعوب.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
«النواب» و«الشورى» في البحرين يؤكدان تضامنهما الكامل مع الإمارات
الولايات المتحدة المكسيكية
سفير الإمارات
الإمارات
السلفادور
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
19 مايو 2026
طائرة حربية أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» بينما تعبر بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحفظ أميركي على مقترح إيران وتهديد بالعودة للقتال
19 مايو 2026
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
19 مايو 2026
فتى سوداني نازح بخيمة تابعة لـ«اليونيسف» جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: السودان يواجه أزمة عميقة التأثير إنسانياً واجتماعياً
19 مايو 2026
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
19 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©