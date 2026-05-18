سفير الإمارات ووزيرة خارجية السلفادور يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى سالم العويس، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور، مع معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم آفاق التعاون المستقبلي.

وأطلع العويس معاليها، خلال اللقاء، على المستجدات الإقليمية والدولية، والاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات وعددٍ من دول المنطقة وتداعيّاتها الخطرة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد على أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام، بما يخدم مصالح الشعوب.