الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أحمد بن حمدان يكرم أفضل «مربي نحل»

أحمد بن حمدان خلال التكريم (من المصدر)
19 مايو 2026 01:33

العين (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي أن النادي هدفه الارتقاء بالوعي الزراعي وتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن نادي أبوظبي الزراعي يشكل مجتمعاً زراعياً متكاملاً يضم مئات الأعضاء من التخصصات الزراعية المتنوعة ومنصة تجمع المزارعين لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.
وقال الشيخ أحمد بن حمدان، إن قيادة الرشيدة تدعم القطاع الزراعي دعماً كبيراً، لافتاً إلى أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي لعبت دوراً محورياً في دعم المزارعين وتسليط الضوء على النماذج المتميزة، وبالتالي تحقيق رؤية دولة الإمارات في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حضوره الحفل الذي أقيم في منطقة العين بمجلس خميس سعيد الساعدي، بمناسبة فوز فاضل ناصر الساعدي بالمركز الأول في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الرابعة لعام 2026، كأفضل «مربي نحل»، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس جمعية الإمارات للسرطان.

