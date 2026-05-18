الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع قانون اعتماد الحساب الموحّد للاتحاد

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
19 مايو 2026 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 13 - 12 - 2025 بحضور ممثلي وزارة المالية، واعتمدت تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، وتعزيز تنافسية الدولة الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.

الحضور

أخبار ذات صلة
«النواب» و«الشورى» في البحرين يؤكدان تضامنهما الكامل مع الإمارات
صقر غباش يترأس وفد "الوطني" في زيارة للبرلمان الأوروبي غدا

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضره من وزارة المالية كل من: يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المستشارين والخبراء ومديري الإدارات.
ويتضمن مشروع القانون الوارد من الحكومة مادتين تتضمنان اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحّد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2025، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.

المجلس الوطني الاتحادي
وزارة المالية
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
19 مايو 2026
طائرة حربية أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» بينما تعبر بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحفظ أميركي على مقترح إيران وتهديد بالعودة للقتال
19 مايو 2026
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
19 مايو 2026
فتى سوداني نازح بخيمة تابعة لـ«اليونيسف» جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: السودان يواجه أزمة عميقة التأثير إنسانياً واجتماعياً
19 مايو 2026
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
19 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©