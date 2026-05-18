جامعة الشارقة تستضيف مؤتمر «نموذج الأمم المتحدة» لتعزيز الدبلوماسية الشبابية

19 مايو 2026 01:33

الشارقة (وام)

استضافت جامعة الشارقة فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر نموذج الأمم المتحدة (UOSMUN)، الذي نظمته كلية السياسات العامة بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة التابعة لقسم العلاقات الدولية، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات والشباب المهتمين بالقضايا الدولية والدبلوماسية، وذلك في إطار دعم الدبلوماسية الشبابية وتعزيز الحوار العالمي.
وانطلقت أعمال المؤتمر بحضور الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور شيمال كاتاريا، عميد كلية السياسات العامة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في العلاقات الدولية والعمل الإنساني، إضافة إلى وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات برئاسة فالنتينا بيرناسكوني.
وأقيم المؤتمر هذا العام تحت شعار «سد الفجوات وبناء المستقبل: دبلوماسية جماعية من أجل مرونة عالمية»، وركّز على ترسيخ مفاهيم الدبلوماسية الجماعية، وبناء جسور الحوار بين الثقافات، وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في معالجة القضايا الدولية المعاصرة.
وتضمن المؤتمر 9 لجان متخصصة ناقشت عدداً من القضايا العالمية من خلال جلسات محاكاة تفاعلية تحاكي آليات عمل المنظمات الدولية.
واشتمل البرنامج على ورش تدريبية وجلسات حوارية بمشاركة متحدثين دوليين ومتخصصين في المجالات الدبلوماسية والإنسانية، إضافة إلى فعاليات اجتماعية وثقافية.

 

