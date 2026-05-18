علوم الدار

«شؤون المواطنين بعجمان» يقدم منحاً دراسية للشباب المواطنين في الإمارة

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
19 مايو 2026 01:33

عجمان (الاتحاد)

وقع مكتب شؤون المواطنين بعجمان وجامعة عجمان اتفاقية تعاون، تهدف إلى توفير منح دراسية للشباب المواطنين في إمارة عجمان، بما يسهم في دعم مسيرتهم التعليمية وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.
وقع الاتفاقية الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.
وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المكتب على تمكين الشباب المواطنين وتوفير فرص تعليمية نوعية تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأضاف الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي أن المنح الدراسية ستوفر دعماً مهماً للطلبة المواطنين، وتمكنهم من استكمال دراستهم الجامعية في تخصصات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، بما يعزز فرصهم المهنية ويسهم في تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والعملية.
من جانبه، أكد الدكتور كريم الصغير حرص جامعة عجمان على تعزيز شراكاتها المجتمعية ودعم المبادرات الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، مشيراً إلى أن الجامعة توفر بيئة أكاديمية متطورة وبرامج تعليمية متخصصة تسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تجسد التزام الجامعة بدورها المجتمعي والتعليمي، من خلال دعم الطلبة المواطنين وتوفير فرص تعليمية تفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتميز والإبداع في مختلف المجالات.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في تقديم منح دراسية للمواطنين من أبناء إمارة عجمان، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن البرامج والتخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع احتياجات القطاعات الحيوية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

