الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي يطلق «درع الوطن»

خليفة بن محمد بن خالد في صورة جماعية مع الحضور خلال الحفل (وام)
19 مايو 2026 01:33

​العين (وام)

أطلق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بالتعاون مع وزارة الدفاع، مبادرة «درع الوطن»، برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب» التطوعية، وذلك خلال حفل وطني أقيم في مكتبة زايد بالعين احتفاء بمرور خمسين عاماً على توحيد القوات المسلحة الإماراتية، حيث تخلل الحفل إطلاق معاليه لمنصة «شكراً حماة الوطن» لتقدير منتسبي القوات المسلحة، وتدشين كتاب «حماة الدار»، إلى جانب تكريم الشركاء الداعمين للمبادرة.
وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن المبادرة تعبر عن وفاء المجتمع للقوات المسلحة، وتحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة يمثل مناسبة كبرى لتجديد العهد مع قيم الولاء والانتماء، وثمَّنت دور وزارة الدفاع والشركاء الداعمين في إنجاح هذا العمل الوطني.
وقالت العقيد الركن مايا المزروعي، المتحدث الرسمي لذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن تطور القوات المسلحة عبر خمسة عقود استند بشكل أساسي إلى الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدة أن القوة باتت تقاس بالعقول المؤهلة والكفاءات الوطنية القادرة على الابتكار.
وشهد الحفل، الذي حضرته شخصيات بارزة وشركاء استراتيجيون، عروضاً مرئية وطنية، وكلمات رئيسية ألقتها كل من: عائشة المعيني، رئيس القطاع الإماراتي ببنك «المشرق»، ومريم الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

