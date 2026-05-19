معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين

معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
19 مايو 2026 15:12

ينطلق غداً معرض «إثراء للتوظيف - العين» بتنظيم من معهد الإمارات المالي، وبشراكة استراتيجية مع مجلس العين للشباب، وذلك في قاعة الهيلي بمدينة العين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي في القطاعين المصرفي والمالي. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 جهة وشركة رائدة في القطاع المصرفي والمالي، من أبرزها بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين وصرافة واستشارات، حيث يوفر أكثر من 450 فرصة وظيفية متنوعة تستهدف الكوادر الوطنية الباحثة عن فرص مهنية نوعية في سوق العمل. ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود معهد الإمارات المالي لتمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل، وتعزيز جاهزية الشباب للعمل في القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع المالي والمصرفي الذي يشهد نمواً متسارعاً وفرصاً واعدة. كما يشهد المعرض إطلاق برنامج «سفراء زود» من قبل مبادرة «زود»، المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية، بالتعاون مع مجلس العين للشباب، بهدف نشر الثقافة المالية بين الشباب وتعزيز الوعي بالإدارة المالية الشخصية، من خلال جلسات شبابية ومبادرات توعوية تسهم في بناء جيل أكثر وعياً واستعداداً لاتخاذ قرارات مالية مسؤولة ومستدامة. ويؤكد مجلس العين للشباب، الشريك الراعي للمعرض، أهمية هذه المبادرات في ربط الشباب الإماراتي بالفرص المهنية الحقيقية، وتعزيز حضورهم في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب دعم البرامج النوعية التي تسهم في تطوير مهاراتهم الحياتية والمهنية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية. ويشكّل المعرض منصة مباشرة للتواصل بين الباحثين عن عمل وممثلي المؤسسات المشاركة، عبر مقابلات فورية، واستشارات مهنية، وفرص للتعرف على متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تسريع رحلة التوظيف وتحقيق المواءمة بين الكفاءات الوطنية واحتياجات الجهات المختلفة. ويعكس معرض «إثراء للتوظيف - العين» التزام الجهات المنظمة والشركاء بدعم مسيرة التوطين، وترسيخ بيئة مهنية محفزة تفتح المجال أمام الشباب الإماراتي للإبداع والتميز والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

مستشفى القاسمي يجري أول عملية بتقنية متطورة لعلاج تكلس الشرايين التاجية
