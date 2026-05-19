محمد بن راشد يشهد تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بجائزة تصفير البيروقراطية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية.

وقال سموه عبر منصة إكس: "شهدنا تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية… فرق جعلت من تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ثقافة عمل يومية، ورسخت نموذجاً حكومياً يضع الإنسان أولاً".

وأضاف سموه"نبارك لفريق وزارة الطاقة والبنية التحتية فوزه بجائزة "أفضل فريق حكومي" .. ونهنىء جميع الفائزين . . كما نشيد بالتحسن والتطور الكبير الذي حققته بريد الإمارات وفريقها في تطوير خدماتها وتسريع إجراءاتها وفوزها في هذه الدورة". وقال سموه:"ومع هذا التكريم نعلن اليوم عن المرحلة القادمة من البرنامج "تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد" … مرحلة جديدة للجهات والفرق هدفها اختصار الإجراءات أكثر وبناء حكومة أسرع… أذكى… وأكثر كفاءة باستخدام التقنيات الحديثة".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 19, 2026