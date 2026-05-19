الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تشارك في الحفل الأول لمنح وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج

19 مايو 2026 17:48

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الحفل الأول لمنح "وسام الاستحقاق الأوروبي"، الذي نظمه البرلمان الأوروبي للمرة الأولى في مقره بمدينة ستراسبورج، تكريماً لشخصيات بارزة أسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الأوروبي، والدفاع عن الديموقراطية، وترسيخ القيم الأوروبية.

ويأتي حضور معاليه لهذه الفعالية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى البرلمان الأوروبي، بما يعكس حرص المجلس على تعزيز جسور التواصل البرلماني مع المؤسسات الأوروبية، والانخراط في الفعاليات ذات الطابع المؤسسي والرمزي التي تعكس مكانة البرلمان الأوروبي ودوره في الفضاء السياسي الأوروبي.

 

وشهد الحفل، الذي أقيم في قاعة الجلسات العامة للبرلمان الأوروبي، حضور معالي صقر غباش بصفته رئيس البرلمان العربي الوحيد المشارك في هذه الفعالية، إلى جانب عدد من القيادات والشخصيات الأوروبية البارزة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي المؤسسات الأوروبية ووسائل الإعلام، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها أثر بارز في دعم الوحدة الأوروبية وتعزيز القيم المشتركة.

وأكد حضور معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي لهذه المناسبة أهمية العلاقات البرلمانية الإماراتية الأوروبية، وحرص دولة الإمارات على توسيع مسارات الحوار والتعاون مع البرلمان الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز قيم الانفتاح والتفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب والمؤسسات التشريعية.

 

كما عكس هذا الحضور تقدير المجلس الوطني الاتحادي للدور المؤسسي الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي بوصفه منصة مهمة للحوار البرلماني الدولي، وفرصة لتعزيز التواصل مع القيادات البرلمانية والسياسية الأوروبية، في سياق يتجاوز اللقاءات الرسمية الثنائية إلى التفاعل مع المناسبات الأوروبية ذات الدلالات السياسية والرمزية.

 

ويُعد "وسام الاستحقاق الأوروبي" أول تمييز رسمي من نوعه تمنحه إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تكريم الأفراد الذين قدموا إسهامات مؤثرة في مسار التكامل الأوروبي، وتعزيز الديمقراطية، والدفاع عن القيم الأوروبية.

 

شارك في الحفل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من : سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

المصدر: وام
