الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الداخلية البحريني يزور جناح "تسليح" في "آيسنار"

وزير الداخلية البحريني يزور جناح "تسليح" في "آيسنار "
19 مايو 2026 17:53

 زار الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني جناح مجموعة تسليح القابضة خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 أبوظبي، واطلع على أحدث حلول وأنظمة التخزين الذكي للأسلحة "SWS" التي تقدمها الشركة.

 

واستمع وزير الداخلية البحريني إلى شرح من سالم المطروشي الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة حول التقنيات المتطورة التي تعتمدها أنظمة التخزين الذكي للأسلحة، ودورها في تعزيز مستويات الأمان والتحكم الإلكتروني وإدارة الأسلحة والذخائر وفق أعلى المعايير الأمنية الحديثة، بما يسهم في دعم جاهزية المؤسسات الأمنية والعسكرية.

 

أخبار ذات صلة
«النواب» و«الشورى» في البحرين يؤكدان تضامنهما الكامل مع الإمارات
أحمد الريسي: «آيسنار 2026» يعزز جاهزية المنظومات الأمنية لمواجهة التحديات

كما تعرف إلى أبرز الابتكارات والحلول الأمنية التي تعرضها شركة "تسليح" في المعرض، خاصة الأنظمة الذكية التي تعتمد تقنيات رقمية متقدمة لمراقبة وإدارة عمليات التخزين والتتبع، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في القطاع الأمني.

 

ويعد معرض آيسنار أبوظبي من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني وتقنيات الشرطة وإنفاذ القانون، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في الحلول الأمنية والدفاعية.

المصدر: وام
آيسنار
البحرين
وزير الداخلية
وزير الداخلية البحريني
آخر الأخبار
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
الرياضة
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
اليوم 19:17
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
اليوم 19:17
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
علوم الدار
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
اليوم 19:02
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
اليوم 18:58
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي خطاباً بعد تسلمها وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يمنح ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©