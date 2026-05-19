الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال الـ48 ساعة الماضية
19 مايو 2026 18:22

أعلنت وزارة الدفاع أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة.

وأكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أوضحت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
الإمارات تشارك في الحفل الأول لمنح وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج

وأكدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وشددت الوزارة على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.
 

المصدر: وام
طائرات
طائرات مسيرة
وزارة الدفاع
الإمارات
آخر الأخبار
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
الرياضة
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
اليوم 19:17
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
اليوم 19:17
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
علوم الدار
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
اليوم 19:02
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
اليوم 18:58
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي خطاباً بعد تسلمها وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يمنح ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©