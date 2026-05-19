محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تكريم 10 وزارات وجهات حكومية فازت بجائزة تصفير البيروقراطية في دورتها الثانية وقام سموه بتكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائز بفئة "أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية"، عن مشروع "باقة النقل البحري"، تقديراً لتحقيقه أثراً نوعياً في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات على مستوى الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: شهدنا اليوم تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية.. فرق جعلت من تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ثقافة عمل يومية، ورسخت نموذجاً حكومياً يضع الإنسان أولاً.

وأضاف سموه: نبارك لفريق وزارة الطاقة والبنية التحتية فوزه بجائزة "أفضل فريق حكومي” .. ونهنئ جميع الفائزين .. كما نشيد بالتحسن والتطور الكبير الذي حققته بريد الإمارات وفريقها في تطوير خدماتها وتسريع إجراءاتها وفوزها في هذه الدورة" .. ومع هذا التكريم نعلن اليوم عن المرحلة القادمة من البرنامج "تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد” … مرحلة جديدة للجهات والفرق هدفها اختصار الإجراءات أكثر وبناء حكومة أسرع… أذكى… وأكثر كفاءة باستخدام التقنيات الحديثة".

وتمنح الجائزة لأفضل الجهات تميزاً في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات، ضمن سبع فئات رئيسية، وقد شهدت في دورتها الثانية تقييم نحو 32 وزارة وجهة حكومية اتحادية.

وضمت الجائزة في دورتها الثانية سبع فئات شملت أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية، والأثر على قطاع الأعمال، وتسهيل حياة الناس، وتصفير البيروقراطية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية، والخدمات الحكومية المقدمة للحكومة، وإشراك المجتمع.

وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فريق مشروع التصديق الرقمي على الشهادات مرة واحدة، في وزارة الخارجية، الفائز في فئة تصفير البيروقراطية الرقمية، وذلك لتميزه في تطوير الحلول الرقمية وتبني الخدمات الذكية.

كما كرم سموه فريق مشروع "منظومة الجمارك الذكية" في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفريق مشروع "الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية" من بريد الإمارات، بجائزة "أثر تصفير البيروقراطية على قطاع الأعمال”.

وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق مشروع نظام التحقق من عقود العمل بالذكاء الاصطناعي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجائزة توظيف الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية.

كما كرم سموه فائزين اثنين بفئة أثر تصفير البيروقراطية على تسهيل حياة الناس، هما فريق مشروع الموافقات اللحظية للمناطق الجديدة من شركة الاتحاد للكهرباء والماء، وفريق مشروع الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة.

وكرم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان فريق وزارة التغير المناخي والبيئة، الفائز في فئة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية في "خدمات المزارعين والصيادين"، المخصصة لأفضل فريق حكومي في تحفيز الشراكة المجتمعية، وتعزيز الشفافية والثقة من خلال التواصل الفعّال، والاستماع للمتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناء على مقترحاتهم.

وكرم سموه فائزين اثنين في فئة "الخدمات الحكومية المقدمة للحكومة"، هما كل من فريق مشروع "العمليات الذكية للحوكمة المالية بين الجهات الحكومية"، في وزارة المالية، وفريق مشروع "تمكين طلب البيانات مرة واحدة" في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في ديسمبر 2024 إطلاق جائزة تصفير البيروقراطية، في مبادرة وطنية هادفة لتكريم فِرَق عمل الحكومة الاتحادية الأكثر تميزاً في تصفير البيروقراطية، والاحتفاء بإنجازاتهم ونجاحهم في تحقيق نتائج سريعة وملموسة ومستدامة وغير مسبوقة في هذا المجال، إضافة إلى تحفيز الموظفين وفرق العمل على إحداث أثر اقتصادي نوعي، واجتماعي ملموس من خلال تصفير البيروقراطية، وتعزيز التنسيق والتعاون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء من أفراد المجتمع والقطاع الخاص.

وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023، برنامج تصفير البيروقراطية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، تهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، من خلال تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.