أبوظبي الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي»: علاج الصرع بالليزر المتقدم

جاهزية طبية عالية في المستشفى (من المصدر)
20 مايو 2026 02:41

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن «كليفلاند كلينك أبوظبي»، توفيره علاج التدمير الحراري الخلالي بالليزر (LITT) لحالات معينة من الصرع والأورام الدماغية، ليُصبح بذلك أول مستشفى في الشرق الأوسط يقدم هذا النوع من العلاجات المتقدمة.
ويعزّز إطلاق هذه الخدمة مكانة «كليفلاند كلينك أبوظبي» في طليعة مراكز علاج الصرع وأمراض الدماغ المتقدمة، ويوسّع نطاق الوصول إلى أحدث الخيارات الجراحية للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة. ويُعد علاج (LITT) إجراءً جراحياً مبتكراً يتم بتوجيه من التصوير بالرنين المغناطيسي، ومُصمَّماً لمرضى مختارين بعناية ممن يعانون من الصرع البؤري الذي لا يستجيب للأدوية. ويعتمد هذا الإجراء محدود التدخل على استخدام مسبار ليزري عالي الدقة لاستهداف المنطقة المسؤولة عن نوبات الصرع، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة وتقليل تأثرها.
وقال الدكتور جورج-بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي: «يعكس إطلاق أول برنامج لعلاج الصرع باستخدام تقنية (LITT) في الشرق الأوسط التزام كليفلاند كلينك أبوظبي المستمر بتقديم أحدث التقنيات التحويلية والرعاية التخصصية المتقدمة للمنطقة».

في «كليفلاند كلينك أبوظبي»، يتم إجراء هذا النوع من العمليات باستخدام أنظمة الروبوتات الجراحية المتقدمة وأحدث برامج الملاحة، ما يعزّز دقة توجيه المسبار الليزري. ويُعد ذلك عاملاً أساسياً لتحقيق نتائج علاجية ناجحة مع الحدّ من المخاطر والمضاعفات.
من جانبه، قال الدكتور فلوريان روزر، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية، رئيس قسم جراحة الأعصاب في كليفلاند كلينك أبوظبي: «يتيح إدخال تقنية (LITT) في المستشفى استهداف مناطق معقّدة في الدماغ بدقة فائقة، مع تقليل التأثير الجسدي للجراحة على المرضى. ويمثّل توفير هذه الإمكانية في المنطقة خطوة مهمة نحو تطوير رعاية الصرع ومستقبل جراحات الدماغ محدودة التدخل». 

الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
