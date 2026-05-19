مركز بحثي جديد بـ«بليخانوف الروسية»

دبي (وام)



انطلقت، أمس الأول، فعاليات الدورة الثانية من «أسبوع الابتكار 2026»، الذي تنظّمه جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد في حرمها بمجمع دبي للمعرفة.

شهد حفل الافتتاح تدشين مركز جديد للبحث والتطوير في الجامعة، إلى جانب الإعلان عن تطوير تقنيتين متقدمتين في مجال الذكاء الاصطناعي من قِبل أعضاء الهيئة التدريسية، إحداهما حاصلة على براءة اختراع مسجّلة في ألمانيا، فيما وصلت الأخرى إلى مراحل متقدمة من إجراءات التسجيل، وذلك بعد أقل من 18 شهراً على انطلاق عمليات الجامعة في دبي.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، أن الإنجازات البحثية التي حققتها الجامعة تعكس البيئة الداعمة للابتكار التي توفرها دبي، لافتاً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمعرفة والاقتصاد الرقمي من خلال توفير منظومة متكاملة تدعم التعاون بين الجامعات والباحثين والشركات، وتسهم في تحويل الأفكار إلى حلول تقنية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.