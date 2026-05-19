دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية

20 مايو 2026 02:41

دبي (الاتحاد)

استقطبت مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» وهي واحدة من أكبر برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات على مستوى العالم، وتنعقد سنوياً في دبي برعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، 3 شركات ناشئة جامعية من سويسرا والولايات المتحدة ومصر، أعلنت عن انتقالها إلى مرحلة التجارب التشغيلية والتوسع التجاري في دولة الإمارات.
وتنعقد المبادرة بمشاركة 100 شركة ناشئة يتم اختيارها من آلاف المشاركات من أرقى الجامعات حول العالم، ويتم تنظيمها بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، و«آرت دبي»، ومؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية».
وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نسعى من خلال مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، لبناء منظومة متكاملة تحوّل الأفكار والمشاريع الجامعية الواعدة إلى تطبيقات عملية وشركات مبتكرة قابلة للتوسع والنمو انطلاقاً من دبي». وأضاف: «يتمثل دور مؤسسة دبي للمستقبل في دعم هذه المسيرة بكل مراحلها، من الفكرة إلى التطبيق، عبر ربط المواهب العالمية بالشركاء المحليين وتحويل الإمكانات العلمية إلى أثر ملموس ومستدام يُسهم في تطوير مختلف القطاعات».

