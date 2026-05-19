جامعة الإمارات تنظّم لقاء «القيادة والمرونة»

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لقاء بعنوان «القيادة والمرونة: نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد الرئيسي، مدير الجامعة، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وعدد من الأكاديميين والإداريين، وذلك في الحرم الجامعي بمنطقة العين. وتضمّن برنامج الفعالية محاضرةً رئيسية قدّمها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، استعرض خلالها تجربة دولة الإمارات في بناء نموذج تنموي قائم على المرونة والقيادة الاستشرافية، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما عزّز مكانتها كنموذج عالمي في التنمية والاستدامة والابتكار، وأبرز المرتكزات التي أسهمت في ترسيخ نموذج دولة الإمارات في القيادة المؤسسية وصناعة القرار، إلى جانب دور الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.

وشهدت الفعالية تكريم المشاركين في البرنامج التدريبي «الدبلوماسية العامة والاتصال الاستراتيجي».